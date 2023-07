War Kim Kardashian Geld wichtiger als Kourtneys Hochzeit?

Zwischen den beiden Geschwistern knallt es auch weiterhin! Kim (42) und Kourtney Kardashian (44) waren in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten bereits öfter aneinander geraten. Auch in ihrer Reality-TV-Show The Kardashians fliegen aktuell die Fetzen. Der Grund: Auf Kourtneys Hochzeit entschied sich ihre jüngere Schwester ebenfalls mit dem Designer Dolce & Gabbana zusammenzuarbeiten – nicht okay, wie Travis Barkers (47) Gattin findet. Nun geht der Zoff in eine neue Runde!

Im Trailer zur neuesten "The Kardashians"-Folge geht der Streit zwischen den Schwestern unerbittlich weiter. "Es fühlt sich schrecklich an, dass meine Schwester meine Hochzeit als Geschäftsmöglichkeit genutzt hat", erklärte Kourtney im Einzelinterview. Laut der 44-Jährigen habe ihre Schwester das Geld über sie gestellt. "Es ist nicht so, dass sie vergessen hat, mich zu fragen oder dachte, dass es mich nicht interessiert", behauptete die dreifache Mama weiter.

Derweil versteht Kim nicht so richtig, warum Kourtney sauer auf sie ist. Sie ist in der Reality-TV-Show der Ansicht, dass sie ihre Schwester doch stattdessen für ihren Deal mit dem Luxus-Brand freuen sollte. "Ich möchte nur, dass sie sich für mich freut", meinte die Unternehmerin.

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de