Entzückend: Andy Cohen postet Selfies mit Tochter Lucy!

Er ist ein stolzer Papa! Andy Cohen (55) ist vor allem als der Moderator von "Watch What Happens Live" bekannt. Privat hat sich der US-Amerikaner den Traum vom Familienglück mit seinen beiden Kindern Benjamin Allen und Lucy Eve erfüllen können. Zur Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages teilt die Frohnatur nun ein paar entzückende Fotos von seinem jüngsten Spross: Andy postet Selfies von sich und der kleinen Lucy Eve!

In seiner Instagram-Story gewährt Andy seinen Followern einen Einblick in sein Familienleben. Anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages postet der Moderator eine Reihe Fotos, die ihn unter anderem mit seiner guten Freundin Sarah Jessica Parker (58) zeigen. Darüber hinaus posiert der 55-Jährige für zwei Selfies mit seiner 14 Monate alten Tochter Lucy Eve. Ganz in Gelb strahlt die Kleine auf einem Foto in die Kamera. Auf einem weiteren Bild strecken sich Vater und Tochter frech die Zungen entgegen.

Andys beliebte Late-Night-Show "Watch What Happens Live" ist für die pikanten Enthüllungen bekannt, zu denen er seine prominenten Gäste stets motivieren kann. Erst kürzlich hatte die Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) dort verraten, dass die Affärengerüchte um sie und ihren Kollegen Liam Hemsworth (33) an den Haaren herbeigezogen wären: "Nicht wahr. Ein totales Gerücht", hatte die Blondine die ganze Sache zusammengefasst.

Anzeige

Instagram Lucy Eve Cohen und Andy Cohen im Juli 2023

Anzeige

Instagram Benjamin Allen Cohen, Andy Cohen und Lucy Eve Cohen im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Andy und der kleinen Lucy Eve? Total süß! Ich weiß nicht so recht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de