Jennifer Lawrence stellt klar: Was lief mit Liam Hemsworth?

Ging da was zwischen den beiden? Seit 2012 machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Jennifer Lawrence (32) und Liam Hemsworth (33) am Set von "Tribute von Panem" eine Affäre gehabt hatten. Zum damaligen Zeitpunkt war der Schauspieler in einer Beziehung mit Miley Cyrus (30). Anfang des Jahres heizte die Sängerin die Gerüchteküche mit ihrem "Flowers"-Song noch einmal richtig an. Nun bricht Jennifer endlich ihr Schweigen zu der ihr unterstellten Liebesaffäre!

In der Montagsfolge von "Watch What Happens Live" äußert sich Jennifer jetzt erstmals zu den Affärengerüchten und stellt gegenüber Moderator Andy Cohen (55) klar: "Nicht wahr. Ein totales Gerücht. Wir alle wissen, dass wir uns nur ein einziges Mal geküsst haben und das war Jahre nachdem sie sich getrennt haben." Laut eigenen Angaben haben sich der "Tribute von Panem"-Star und sein Filmkollege während dessen Beziehung zu Miley also nie privat getroffen.

Im Talk offenbart die "Red Sparrow"-Darstellerin zudem, dass es sie sehr wütend mache, dahingehend andauernd falsche News über sich lesen zu müssen. "Wenn fünf Leute auf einer Party denken, dass man mit dem Freund von jemandem geschlafen hat, ist das wirklich beunruhigend", erklärt die Beauty.

