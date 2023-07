Getrennt? Emma Schweiger sucht wohl nach der Liebe im Netz!

Ist bei ihnen alles wieder aus und vorbei? Til Schweigers (59) Tochter Emma Schweiger (20) sorgte im Sommer vergangenen Jahres für niedliche Liebesnews: Sie teilte Turtel-Pics mit ihrem Freund Otis. Laut Medienberichten führten die beiden eine On-off-Beziehung. Ein offizielles Statement zur Trennung gab es nie. Jedoch knutschte sie im März wild mit Hennessey Moriarty rum. Jetzt wurde Emma auf einer Dating-Plattform entdeckt!

Auf Screenshots, die Bild vorliegen, ist zu sehen: Emma hat offenbar ein Profil auf der Dating-App für Promis namens Raya. Nicht jeder Bekanntheit ist Zugang zu der Plattform möglich – man muss viele Tests und Filter bestehen, um angenommen zu werden. Die 20-Jährige scheint es geschafft zu haben, gibt an, Schauspielerin und in der Filmbranche tätig zu sein. Sucht sie also nach einem neuen Partner?

Auch ihre Schwester Luna Schweiger (26) war schon auf Raya unterwegs. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Schauspielerin dort gesehen. Damals war noch nicht bekannt, dass sie und Kevin Feucht (28) getrennt sind. Einige Monate später folgte dann aber das Trennungsstatement.

Instagram / hennesseymoriarty Emma Schweiger mit Hennesseymoriarty

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger und ihr Freund

Wallocha, Stephan Emma, Til und Luna Schweiger im September 2022

