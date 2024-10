Mit Familie: Emma Schweiger feiert feine Geburtstagsparty

Emma Schweiger hat ihren 22. Geburtstag gebührend gefeiert! Samstagabend versammelten sich Familie und Freunde im Berliner Nobelrestaurant Borchardt, um die junge Schauspielerin hochleben zu lassen. Bei der Feier waren einige prominente Familienmitglieder wie ihre Mutter Dana (56) und Papa Til (60) anwesend. Auch Emmas Schwestern Lilli (26) und Luna (27) ließen es sich nicht nehmen, Teil der etwa 35-köpfigen Gästeschar zu sein. Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die teils schick, teils leger gekleideten Gäste vor dem Lokal in der Hauptstadt. Das Geburtstagskind selbst zeigte sich den Paparazzi allerdings nicht.

Emmas Vater Til reiste extra aus seiner Wahlheimat Mallorca an und machte einen vitalen und fröhlichen Eindruck. In den vergangenen Monaten gab es immer mal wieder Anlass zur Sorge um seinen Gesundheitszustand, doch bei der Feier zeigte sich der 60-Jährige von seiner besten Seite. Gemeinsam verbrachten alle unbeschwerte Stunden, lachten und genossen die Zeit miteinander. Der "Manta Manta"-Star verließ als Erstes das Restaurant – um ca. 22:15 Uhr soll er laut Informationen der Zeitung gefahren sein. Der Rest der Party habe sich gegen 23:30 Uhr auf den Heimweg gemacht.

Emma, die bereits im Alter von fünf Jahren ihr Filmdebüt im Kinohit "Keinohrhasen" gefeiert hatte, zog 2016 mit ihrer Mutter Dana nach Kalifornien und absolvierte dort ihren Schulabschluss. In dieser Zeit schätzte sie die Ruhe und den Abstand vom Rampenlicht in Deutschland. "Zu dem Zeitpunkt war es mir einfach zu viel, dass jeder Mensch eine Meinung zu meinem Leben hatte und meine Privatsphäre nicht wirklich respektiert wurde", erklärte sie gegenüber Bild. Nun, da sie älter ist, habe sie das Gefühl, dass sie Menschen sie mehr respektieren. Ab November plant Emma, einige Monate in Italien zu verbringen, um dort eine Kunstschule zu besuchen und neue kreative Eindrücke zu sammeln.

Wallocha, Stephan Emma, Til und Luna Schweiger im September 2022

Getty Images Emma Schweiger

