Til und Emma Schweiger feiern Vater-Tochter-Comeback im TV!

Dieses Vater-Tochter-Duo feiert nach langer Zeit ein Comeback! Til Schweiger (60) und seine Tochter Emma (21) sah man vor etlichen Jahren zusammen auf der Kinoleinwand. Sie wirkten zusammen in Streifen wie "Keinohrhasen" oder "Kokowääh" mit. Inzwischen ist es um die Tochter des Schauspielers aber eher ruhiger geworden – sie zeigt sich nur noch selten mit ihrem Vater. Doch das ändert sich schon bald!

Wie nun das Presseportal berichtet, sind Til und Emma am 22. Februar bei Wer weiß denn sowas? in der ARD zu sehen. In der deutschen Quizshow wollen die beiden demnach ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Jedoch kämpfen der "Manta Manta"-Star und sein Töchterchen nicht gemeinsam um Punkte – stattdessen sind sie in dem Rate-Duell Konkurrenten!

Das neue Jahr startete Emma übrigens mit einer großen Veränderung in ihrem Privatleben: Denn die 21-Jährige ist wieder Single. "Wir sind nicht mehr zusammen", erklärte sie Ende Januar im Interview mit RTL. Über ihre Beziehung war kaum etwas bekannt.

Getty Images Emma Schweiger

Getty Images Til Schweiger, Filmstar

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger und ein Unbekannter auf dem Coachella-Festival

