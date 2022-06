Sie schwebt auf Wolke sieben! Emma Schweiger (19) erreichte schon als Kleinkind in Filmen wie "Kokowääh" an der Seite ihres Vaters Til Schweiger (58) nationale Bekanntheit. Dann zog sie sich jedoch mit ihrer Mutter Dana (54) in die USA zurück und meldet sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Im März teilte sie dann ein Video, dass sie vertraut mit einem jungen Mann zeigte. Jetzt veröffentlichte Emma wieder turtelnde Aufnahmen mit ihrem Freund.

In ihrer Instagram-Story teilte die Schauspielerin einige gemeinsame Bilder: Auf einem Bild sitzt sie hinter ihrem Freund auf einem Motorroller und die beiden lächeln glücklich in die Kamera. Auf den weiteren Bildern filmt Emma sich und den noch unbekannten jungen Mann im Spiegel und wirkt darauf sehr glücklich. Nähere Informationen über ihren Liebsten verriet sie aber noch nichts – die beiden sind vermutlich aber schon länger zusammen, denn laut Bild besuchten sie bereits im vergangenen November die Filmpremiere von Tils Film "Die Rettung der uns bekannten Welt" zusammen.

Damit ist Emma schon die zweite Schweiger-Tochter, die ihr Glück neuerdings mit allen teilt. In der vergangenen Woche bestätigte ihre große Schwester Luna (25) nach vielen Spekulationen nämlich, dass sie in einer Beziehung mit Kevin von Anhalt (27) ist. Sie und der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (78) sind bereits seit einem halben Jahr zusammen.

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger und ihr Freund

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger und ihr Freund im Juni 2022

Getty Images Luna Schweiger und Kevin Prinz von Anhalt, Juni 2022

