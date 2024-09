Wie Papa Til? Das sind Luna und Emma Schweigers Berufspläne

Til Schweigers (60) Töchter stehen von Kindesbeinen an für seine Filme vor der Kamera. So war Emma (21) der Star von "Keinohrhasen" oder "Kokowääh", Luna (27) wirkte an Streifen wie "Schutzengel" mit. Mittlerweile sind beide erwachsen und stehen auf eigenen Füßen. Hat die Zeit am Set mit ihrem berühmten Papa ihre Berufswünsche beeinflusst? Luna will definitiv in die Fußstapfen von Til treten, wie sie Bild verrät. "Ich konzentriere mich auf meine Schauspielerei, habe aktuell viele Castings für Filme in den USA", erzählt sie und freut sich: "Bald erscheint der Film 'Hollywood and Crime' mit Nick Cannon (43) und Alec Baldwin (66), in dem ich eine Nebenrolle habe."

Nesthäkchen Emma scheint die angestammten Pfade ihrer Familie zu verlassen. Über ihre Zukunftspläne plaudert sie gegenüber dem Nachrichtenportal aus: "Es ist geplant, ab November für die nächsten neun Monate auf eine Kunstschule in Italien zu gehen." Wie genau es danach weitergeht, sei noch nicht in Stein gemeißelt. "In der Zwischenzeit lege ich mich auf einen Studiengang fest, der mir gefällt", meint sie. Vielleicht folgt die gebürtige Kalifornierin also eher dem Beispiel ihrer Schwester Lilli Schweiger. Die 26-Jährige zog sich 2020 aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich vollends ihrer Ausbildung zur Tischlerin.

Dass das Leben im Fokus der Öffentlichkeit allerdings auch seine Tücken hat, davon können wohl alle drei Schwestern ein Lied singen. Genau wie Lilli zog sich auch Emma zeitweise aus der Welt von Social Media und Co. zurück. "Es hat mich emotional belastet, weil ich es allen recht machen wollte und ich mich selbst in den ständigen Kommentaren über meinen Körper und mein Aussehen verloren habe", erinnert sie sich.

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Getty Images Emma Schweiger, Schauspielerin

