Nanu? Emma Schweiger knutscht wild mit einer Unbekannten

Diese beiden turteln, was das Zeug hält! Emma Schweiger (20) ist eine deutsch-amerikanische Schauspielerin. Als Tochter von Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (59) wurde sie bereits im Kindesalter durch ihre Rolle in dessen Film "Keinohrhasen" bekannt. Im Netz teilt sie mit ihren rund 295.000 Followern Momentaufnahmen aus ihrem Alltag. Auf neuen Bildern ist die 20-Jährige nun beim wilden Knutschen mit einer Unbekannten zu sehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die bislang unbekannte Hennessey Moriarty Schnappschüsse mit Emma. Zu sehen sind die beiden, wie sie turteln und sich leidenschaftlich küssen. Unter ihrem Beitrag schrieb die Blondine: "Ich hatte das Privileg, Emma letzte Nacht zu küssen!" Schauspielerin Emma antwortete mit: "Mit Vergnügen." In den Kommentaren zeigte sich Begeisterung. "Ihr seid so heiß", schrieb ein Follower. Ein weiterer Fan kommentierte: "Ihr beide seid so wunderschön."

Ob die beiden Frauen ein Paar oder einfach nur gute Freundinnen sind, ist bisher noch unklar. Doch auch in einem weiteren Beitrag von Hennessey sind sie zusammen zu sehen, wie sie in einem Badezimmer posen. "Das eine Mal, als Emma und ich auf die Toilette gingen und einfach richtig gut aussahen", schrieb Emmas Bekannte unter den Schnappschüssen.

Wallocha, Stephan Emma, Til und Luna Schweiger im September 2022

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger, 2021

Instagram / hennesseymoriarty Emma Schweiger in einem Badezimmer

