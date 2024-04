Karrierewechsel? Emma Schweiger sucht einen Praktikumsplatz

Hängt Emma Schweiger etwa ihre Schauspielkarriere an den Nagel? Im Netz erklärte die Tochter von Til Schweiger (60), dass sie einen neuen Karriereweg einschlagen möchte. In ihrer Instagram-Story startete sie einen Aufruf, in dem sie bekannt gab, auf der Suche nach einem Praktikumsplatz bei einem Goldschmied oder Schmuckhersteller in Berlin zu sein. Damit beginnt für Emma nicht nur beruflich ein neues Kapitel, sondern auch das Leben in einer neuen Stadt. Bisher war die 21-Jährige in der kalifornischen Stadt Malibu und in Hamburg ansässig. Außerdem suchte sie in ihrer Story jemanden, der ihr das Gitarrenspielen beibringen könnte.

Emma steht bereits von Kindesalter an in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Vater Til schauspielerte sie in einigen Filmen mit. Zu ihren bekanntesten Projekten zählen Streifen wie "Kokowääh", "Conni & Co" oder "Honig im Kopf". Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie mit einigen Preisen ausgezeichnet. Mit gerade einmal zehn Jahren erhielt Emma den renommierten Film- und Fernsehpreis Romy. Vor allem ihr Papa zeigte sich in der Vergangenheit von Emmas Schauspieltalent sehr beeindruckt. "Emma ist fantastisch. In den USA würde sie für ihre Rolle [in "Honig im Kopf"] eine Oscar-Nominierung bekommen", schwärmte er in einem Interview mit OK!.

Ihr Privatleben hält Emma überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Vor kurzem machte sie jedoch eine Ausnahme. In einem Interview mit RTL gab Emma bekannt, dass sie wieder Single ist. Böses Blut soll zwischen ihr und ihrem Ex-Partner jedoch nicht geflossen sein. "Wir sind im Guten auseinandergegangen", gab sie zu verstehen.

Getty Images Til Schweiger und Emma Schweiger, 2013

Getty Images Emma Schweiger, Schauspielerin

Glaubt ihr, dass Emma der Schauspielerei wirklich den Rücken kehren wird? Ja, es sieht ganz danach aus! Nein, die Schauspielerei wird sie bestimmt nicht komplett aufgeben. Ergebnis anzeigen



