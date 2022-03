Dana Schweiger (54) könnte nicht glücklicher sein! Gemeinsam mit ihrer Tochter Emma Schweiger (19) zog die gebürtige US-Amerikanerin vor einiger Zeit zurück in ihr Heimatland. Ihre restlichen Kinder sind derweil in Deutschland geblieben – und haben sich ganz schön gemacht! Seit Kurzem lebt das Mutter-Tochter-Duo jetzt wieder in der Hansestadt. In einem Interview schwärmte Dana nun davon, wie stolz sie auf ihre Kids ist.

Lange musste Dana immer wieder zwischen Hamburg und Malibu pendeln, um bei ihrer Familie zu sein. Nun hat sie ihre Kinder wieder ganz nah bei sich – und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Gegenüber Gala erzählte Dana, dass ihre Tochter Luna (25) gerade ihren Business-Bachelor absolviert hat und Lilli (23) mitten in ihrer Schreinerlehre steckt. "Ich finde es super, wie sie ihren eigenen Weg gehen", freute sie sich. Auch Schweiger-Sprössling Emma steckt inzwischen wieder mitten in den Dreharbeiten für einen neuen Film mit Papa Til Schweiger (58).

Grund für den Umzug war damals die krasse Aufmerksamkeit gewesen, die Emma schon in ihren jungen Jahren schwer zu schaffen gemacht hatte. Bereits mit drei Jahren tauchte die 19-Jährige erstmals auf den deutschen Kinoleinwänden auf. Um ihre Teenager-Jahre fernab der Öffentlichkeit zu erleben, beschloss Emma schließlich, ihre Anonymität in den USA zu genießen.

Getty Images Luna, Emma und Lilly Schweiger, 2013

Getty Images Luna, Til und Lilli Schweiger bei der "Schutzengel"-Premiere in Berlin im September 2012

Instagram / danaschweiger Dana und Emma Schweiger

