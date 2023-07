Kein Liebeskummer mehr? Sophia Thiel posiert sexy am See!

Ist Sophia Thiel (28) über ihn hinweg? Drei Jahre lang waren die Fitness-Influencerin und Raphael Birchner ein Paar. In ihrer Beziehung gab es so einige Höhen und Tiefen. Vor wenigen Wochen folgte dann die Trennung – die beiden haben nämlich zu unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Daraufhin kämpfte die YouTuberin mit Liebeskummer. Davon ist nun aber nichts mehr zu sehen: Sophia präsentiert sich total sexy am See!

Auf Instagram teilt die Beauty nun Fotos und ein Video von ihrem scheinbar unbeschwerten Ausflug an einen See. Auf den Schnappschüssen zeigt sich Sophia in einem blau und rosa gemusterten Bikini. Zudem posiert sie sexy auf einem Boot und nimmt sogar selbst das Steuer in die Hand. Ihr Video betitelt Sophia mit: "Das Leben ist besser auf einem Boot".

Bereits zuvor hatte die 28-Jährige zugegeben, dass sich das Liebes-Aus schon angebahnt habe – dennoch sei das Ende ihrer Beziehung nicht leicht für sie gewesen. "Auch wenn man sich mental auf verschiedene Situationen bei einer Trennung vorher einstellt – wenn es dann so weit ist, übermannen einen manchmal trotzdem die Emotionen und hauen rein wie eine Ohrfeige", äußerte sich der Social-Media-Star.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, 2023

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Juni 2023

