Marco Reus gibt nach fünf Jahren die BVB-Kapitänsbinde ab!

Marco Reus (34) gibt eine überraschende Nachricht bekannt. Seit 2012 gehört der Fußballer zu den Stammspielern des Topklubs Borussia Dortmund. Mit seinem Team konnte der Mittelfeldspieler zweimal den DFB-Pokal gewinnen. 2018 wurde dem Vater einer Tochter eine große Ehre zuteil: Fortan stand er als Kapitän der Schwarz-Gelben auf dem Rasen. Doch diese Ära ist nun beendet: Marco gibt die Binde ab!

Dies verkündete der Verein des 34-Jährigen via Instagram. "Hallo liebe BVB-Fans! Mir ist es sehr, sehr wichtig, es euch persönlich mitzuteilen. Ich hatte im Urlaub sehr, sehr lange Zeit nachzudenken und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben", gibt Marco in dem Video bekannt. Der Kicker bedankte sich bei seinen Fans und seinem Team: "Ich durfte sie fünf Jahre mit vollem Stolz und einer großen Ehre tragen. Danke für die tolle Unterstützung in den letzten Jahren."

Unter dem Instagram-Beitrag meldeten sich bereits viele Anhänger zu Wort, die für Marco voll des Lobes waren. "Er ist der Spieler, von dem wir erzählen, wenn wir in 50 Jahren von unseren Enkeln nach unserem Kindheitshelden gefragt werden!", lautete ein begeisterter Kommentar. "Sehr reife Entscheidung. Schön zu sehen, dass er alles für den Erfolg unterordnet", fand ein anderer Fan.

Marco Reus, Fußballer

Marco Reus, deutscher Fußballstar

Marco Reus und seine Frau Scarlett Gartmann

