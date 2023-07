Blockiert: "Ex on the Beach"-Lisa schießt gegen Laura Mania

Lisa stellt jetzt klar, was nach Ex on the Beach zwischen ihr und Laura Mania passiert ist! Die Österreicherin war Teil des Casts der diesjährigen Staffel und traf dort auf ihren Verflossenen Roman Gross. Weil sich die Österreicherin nicht sicher mit ihrem Ex war, kickte sie ihn kurzerhand aus der Villa. Mit den restlichen Kandidaten am Strand der Verflossenen verstand sich die Blondine eigentlich gut. Jetzt schießt Lisa aber gegen Laura!

"Ich habe ihr mehrmals nach "Ex on the Beach" geschrieben, wie gesagt, weil wir uns gut verstanden haben. Natürlich habe ich auch ihre Storys gesehen und von einem Tag auf den anderen nicht mehr", erzählt die Beauty auf Instagram. Laura habe Lisa auf der Plattform entfernt und blockiert, "und das genau nachdem ich mit gewissen Personen auf einem Festival war", kritisiert die Österreicherin. Damit könnte sie auf den World Club Dome anspielen, auf dem Mitkandidat Yasin Mohamed (32) mit einigen Mädels unterwegs war.

"Sie hat nie das Gespräch mit mir gesucht oder gesagt, was sie plötzlich für ein Problem hat", ärgert sich Lisa. "Sie hätte nie gesagt, dass sie kein Interesse an Yasin hatte. Jetzt wiederum meint sie selber, sie hatte nie Interesse an ihm und hat das immer offen kommuniziert, da sagen aber die Taten was anderes, oder?", wettert die Blondine weiter.

Instagram / lauralmania Laura Mania, Reality-TV-Star

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 8, RTL+ Yasin Mohamed und Laura Mania

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Star

