Ex or next: Kickt Lisa Roman aus "Ex on the Beach"-Villa?

Lisa musste sich entscheiden! Bei Ex on the Beach war die Österreicherin auf ihren Verflossenen Roman Gross getroffen. Das erste Wiedersehen mit ihrem Ex verlief zunächst holprig, doch nach und nach näherten sich die beiden wieder an. Es machte auch den Anschein, dass die 23-Jährige und der Wiener wieder miteinander anbandeln. Oder doch nicht? Denn das Terrortablet wollte von Lisa wissen: Ex or next?

Völlig überraschend bekam sie die Frage gestellt, ob sie die Villa mit Roman verlassen oder ihr Liebesglück alleine in der Show finden möchte. "Wir haben heute das Gespräch schon geführt. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht zu 100 Prozent sicher bin. Ich weiß nicht, wie das draußen mit uns funktioniert. Deshalb kann ich nicht sagen, wir gehen da jetzt raus und führen eine Beziehung miteinander", erklärte Lisa. Roman nahm seinen Exit sportlich: "Alles gut, das verstehe ich ja. Du musst dir keine Gedanken machen", entgegnete er daraufhin.

In der vorherigen Folge musste Paulina Ljubas (26) aus dem Haus in Mexiko ausziehen. Yasin Mohamed (31) hatte sich gegen seine einstige Freundin entschieden: "Carina, […] ich hätte nicht gedacht, dass du mich so catcht, wie du es getan hast. Aber das hast du und deswegen: Sorry, Paulina." Somit musste die 26-Jährige ihre Koffer packen.

Instagram / lisa_mtschk Lisa Maria, Ex-Freundin von Roman

RTL Lisa Maria, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas

