"Harry Potter"-Serie: Daniel Radcliffe ist nicht mit dabei!

In diese Rolle wird er offenbar nicht mehr schlüpfen! Daniel Radcliffe (33) wurde schon in jungen Jahren zum absoluten Filmstar: In insgesamt acht Filmen der Harry Potter-Reihe spielte er neben Rupert Grint (34) und Emma Watson (33) mit. Im April wurde verkündet, dass nun eine Serie über die Geschichte des Hogwarts-Schülers produziert wird. Daniel stellt jetzt aber klar: Er wird in der Show nicht zu sehen sein!

In einem Interview mit dem Online-Magazine ComicBook äußert sich der 33-Jährige dazu, ob er eine Rückkehr als Harry Potter plane: "Ich strebe es in keiner Weise an. Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen." Für Daniel sei das Kapitel endgültig vorbei – er will wohl den neuen Stars den Weg komplett frei machen: "Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen. Doch ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben."

Dass er nicht vorhabe, jemals wieder als Zauberlehrling vor der Kamera zu stehen, machte er schon zuvor klar. Dabei gab er zu verstehen, dass er nicht daran interessiert sei, Harry noch einmal zu verkörpern, auch wenn er damit die Fans enttäusche. Wie Daniel gegenüber New York Times preisgab, wolle er sich auf neue Projekte fokussieren.

Getty Images Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe im Juli 2011

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Action Press / United Archives GmbH Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson in "Harry Potter und der Feuerkelch"

