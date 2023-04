Offiziell bestätigt: "Harry Potter"-Serie wird produziert!

Große Neuigkeiten für alle Fans des Zauberschülers in Hogwarts! 2001 war die erste Verfilmung von Harry Potter eingeschlagen wie eine Bombe. In insgesamt acht Streifen wurde die spannende Geschichte des Jungen mit der Blitznarbe erzählt und fand 2011 ihr Ende. Seitdem hofften die Bewunderer auf eine Fortsetzung. Und jetzt werden ihre Wünsche erfüllt: Es wird tatsächlich eine "Harry Potter"-Serie produziert!

Das gab Warner Bros. Discovery nun in einem offiziellen Statement bekannt, das unter anderem Deadline vorliegt. "Wir freuen uns, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Hogwarts auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken", heißt es darin. Ein weiterer Hammer: Keine Geringere als J.K. Rowling (57), die Autorin der Originalbücher, wird das Format mitproduzieren. "Harry Potter ist ein kulturelles Phänomen und es ist klar, dass es eine so anhaltende Liebe und einen solchen Durst für die Zaubererwelt gibt. In Partnerschaft mit Warner Bros. Television und J.K. Rowling, wird diese neue Max Original-Serie tief in jedes der ikonischen Bücher eintauchen", steht in dem Statement weiter geschrieben.

Doch ein Comeback des Ur-Casts der Show rund um Daniel Radcliffe (33) wird es nicht geben – die Serie soll komplett neu besetzt werden. Und das, obwohl Ron-Darsteller Rupert Grint (34) zuletzt noch erklärt hatte, gerne erneut den rothaarigen Zauberschüler spielen zu wollen: "Er war eine wichtige Rolle für mich, wir sind quasi eine Person."

