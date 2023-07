Heiß: GNTM-Finalistin Nicole Reitbauer (49) flasht im Bikini

Nicole Reitbauer zeigt, was sie hat! In der diesjährigen Staffel Germany's next Topmodel kämpfte sich das Best-Ager-Model von Folge zu Folge mehr in das Herz von Heidi Klum (50) und verzauberte auch das Publikum. Dabei hatte die Offenbacherin zuerst Bedenken, wie sie mit der Fernsehpräsenz klarkommen werde! Schließlich schaffte sie es bis ins große Finale – kein Wunder, immerhin hat sie jahrelange Erfahrung im Business. Im Netz präsentiert Nicole jetzt ihren Hammer-Body.

Auf Instagram teilt Nicole Bilder, die die Fans zum Staunen bringen: In einem sehr knappen orangefarbenen Bikini posiert sie darauf barfuß vor einer traumhaften Kulisse auf Ibiza. "Habe mich sexy im Bikini gefühlt", schreibt die 49-Jährige darunter – und dazu hat sie auch allen Grund: Die durchtrainierten Bauchmuskeln der zweifachen Mutter sowie ihre langen Beine kommen auf den heißen Bildern perfekt zur Geltung.

Das entgeht auch ihren GNTM-Kolleginnen nicht: "Hammer Körper! Du siehst toll aus", schwärmt Nina Kablitz. "Nicole! Mein lieber Scholli!", zeigt sich auch Ina Aufenberg völlig begeistert. Zoey Saflekou bringt es auf den Punkt: "Wow!"

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer auf Ibiza

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de