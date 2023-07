Darum hätte sich Nicole nie von selbst bei GNTM beworben!

Nicole Reitbauer war sich am Anfang nicht sicher! In der diesjährigen Staffel schaffte es das Best-Ager-Model bei Germany's next Topmodel bis ins Finale. Die Offenbacherin hat Erfahrung in dem Beruf – immerhin lebte sie einst mit Heidi Klum (50) in einer Model-WG in Mailand! Trotzdem hat sie sich nicht selbst bei der Show beworben, sondern wurde von der Produktion angefragt. Sonst wäre Nicole auch niemals zu GNTM gekommen!

"Ich hab nie darüber nachgedacht, mich zu bewerben", stellt sie in einem YouTube-Video mit Ramon Wagner klar. Nicole habe es zwar toll gefunden, dass ältere Models bei GNTM dabei sind, doch eine Teilnahme für sich selbst nicht in Betracht gezogen: "Ich hab erstens gar nicht darüber nachgedacht, dass man da noch mal richtig durchstarten könnte, und zweitens hat mich Fernsehen ein bisschen abgeschreckt." Die Präsenz auf den TV-Bildschirmen und die daraus resultierende Aufmerksamkeit und eventuelle Verurteilung habe die Familienmutter zweifeln lassen.

Doch wie wurde Nicole dann letztlich überzeugt, es doch bei GNTM zu versuchen? "Am Ende hat mich tatsächlich das Modeln gelockt. Ich habe mir gedacht, okay, das mit dem Fernsehen schaffst du schon, aber es ist eine Chance, wieder ins Modeln reinzukommen", erklärt sie. Die 49-Jährige sei schon immer ein Fan von GNTM und den Shootings in der Show gewesen. Außerdem habe sie sich in ihrem Alter noch mal eine Herausforderung gewünscht.

