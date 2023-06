Welche Finalistin soll "Germany's next Topmodel" gewinnen?

Wer soll das Rennen machen? Seit 18 Wochen kämpfen die Nachwuchsmodels für ihren großen Traum, Germany's next Topmodel 2023 zu werden. Heute Abend hat das langersehnte Warten ein Ende – denn: Das große Finale steht bevor! Fünf Kandidatinnen konnten sich in diesem Jahr für die Endrunde qualifizieren. Doch welche Finalistin wird sich am Ende den Siegertitel holen – Selma, Somajia, Nicole, Olivia oder Vivien?

Heute Abend kürt Jurorin Heidi Klum (50) im großen Finale die Gewinnerin der 18. Staffel von "Germany's next Topmodel". Woche für Woche konnten Olivia, Nicole, Selma, Vivien und Somajia die Jury davon überzeugen, dass sie das Zeug haben, sich den diesjährigen Sieg zu holen. Auf die Siegerin wartet eine Prämie von 100.000 Euro und ein Auto. Außerdem wird die Gewinnerin – wie üblich – das Cover der "Harper's Bazaar" zieren.

Das große Show-Finale wird heute Abend um 20.15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt. Der Austragungsort ist auch in diesem Jahr wieder Köln. Wegen der Nachwirkungen der Pandemie dürfen allerdings nur Familie und Freunde der Top Fünf vor Ort sein. Stimmt jetzt unten ab, wer eurer Meinung nach "Germany's next Topmodel" 2023 wird!

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

ProSieben / Richard Hübner Vivien, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Olivia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben Somajia, GNTM-Kandidatin 2023

Wer wird eurer Meinung nach "Germany's next Topmodel" 2023? Vivien Selma Olivia Nicole Somajia Abstimmen Ergebnis anzeigen



