Fünfter Platz: Für Nicole ist der große GNTM-Traum geplatzt

Bei Germany's next Topmodel geht es ans Eingemachte! Heidi Klum (50) hat sich in den vergangenen Wochen auf die Suche nach ihrem neuen besten Nachwuchsmodel gemacht. So mussten sich die Kandidatinnen in diesem Jahr wieder verschiedenen Herausforderungen stellen. Dabei konnten sich fünf Mädchen besonders herauskristallisieren: Selma, Vivien, Somajia, Olivia und Nicole. Doch für eins der Girls ist der große Traum vom Sieg geplatzt: Nicole ist raus!

In dem großen Finale verzaubern alle fünf Nachwuchsmodels das Publikum: Sie legen gleich zu Anfang eine Choreo mit Leni Klum (19) im Hintergrund auf das Tanzparkett. Doch im ersten Entscheidungswalk können offenbar nicht alle überzeugen, denn: Die Finalistinnen mussten den Laufsteg rückwärts ablaufen! Diese Challenge ist für Nicole wohl eine Nummer zu groß – sie wurde von Heidi in Absprache mit Jean Paul Gaultier (71) und Loreen (39) herausgewählt.

Die Zuschauer hatten damit wohl überhaupt nicht gerechnet! So hatten die Promiflash-Leser in einer Umfrage darauf getippt, dass es besonders für Somajia und Olivia eng wird: Sie belegen die letzten Plätze der Abstimmung. Nicole wurde dagegen auf dem dritten Platz gesehen: Sie erhielt von 3.441 Stimmen 511, also 15,9 Prozent [Stand 15. Juni, 17:44 Uhr]. Demnach kommt der fünfte Platz für sie und die Zuschauer überraschend.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

Getty Images Leni Klum im Dezember 2022

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Selma bei GNTM 2023

Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Nicole als Erste aus dem Finale fliegt? Nein, ich bin schockiert! Ja, ich habe es geahnt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de