Das würden die GNTM-Finalistinnen mit dem Preisgeld machen!

Die GNTM-Finalistinnen haben ganz genaue Vorstellungen. Am Donnerstagabend ist es so weit: Heidi Klum (50) kürt das nächste Topmodel. Selma, Nicole, Olivia, Somajia und Vivien haben die Chance auf den heiß begehrten Titel, das Cover der Harper's BAZAAR, eine Kampagne mit Mac und natürlich 100.000 Euro Preisgeld! Mit Promiflash plauderten die fünf nun darüber, was sie mit dem großen Gewinn machen würden.

Im Promiflash-Interview erzählte Nicole, dass sie zunächst eine Auszeit brauche: "Ich werde mir erst mal meine Familie packen und in den Urlaub fahren von dem Geld." Die anderen Mädels wollen wohl sofort durchstarten: "Ich sehe das Preisgeld als Startkapital für mein Leben nach dem Finale", verriet Selma. Sie wolle von zu Hause ausziehen und in eine Stadt umsiedeln, in welcher ihr Modeltyp gefragt sei. Auch Olivia verfolgt ähnliche Pläne: "Also, in erster Linie würde ich es auch als Startkapital nutzen – aber nicht nur für mich, sondern auch für meine Freunde. Weil das sind so meine Familienmitglieder."

Vivien zeigte sich ebenfalls motiviert durchzustarten, doch brauche sie auch eine kurze Verschnaufpause: "Bei mir ist es so eine kleine Mischung. Ich sehe das Preisgeld auf jeden Fall auch als Startkapital, womit ich mir etwas aufbauen möchte. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem so eine Woche Urlaub." Somajia will zwar auch umziehen, doch gemeinsam mit ihren Liebsten: "Ich würde auf jeden Fall erst mal umziehen, mit meiner Familie zusammen. In eine größere Wohnung und die dann schön einrichten."

Anzeige

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Selma beim Harper's-Bazaar-Shooting bei GNTM 2023

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Vivien Blotzki beim GNTM-Covershoot 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de