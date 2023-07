John Boyega verrät: So steht es um seinen Kumpel Jamie Foxx

John Boyega (31) lässt die Fans aufatmen. Sein Freund Jamie Foxx (55) hatte im April während Dreharbeiten einen medizinischen Notfall erlitten – es soll sich um einen Schlaganfall gehandelt haben. Der Schauspieler musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden und soll sich inzwischen in einer Rehaeinrichtung befinden. Der Oscarpreisträger hält sich mit Updates zu seinem Gesundheitszustand zurück. Doch John verrät jetzt, wie es um seinen Kumpel steht.

"Ihm geht's gut. Ihm geht's gut", betonte der 31-Jährige im Gespräch mit ET Canada. John schien Jamie nicht bedrängen und ihm die nötige Genesungszeit geben zu wollen. "Also warten wir einfach darauf, dass er wieder auftaucht, wenn er es will", fügte er im Interview hinzu. Co-Star Teyonnah Parris meldete sich ebenfalls zu Wort und pflichtete John bei: "Den Menschen Raum geben, damit sie so heilen können, wie sie es brauchen."

Ende Juni hatte John verraten, wie es um Jamie steht. "Er hat endlich den Hörer abgenommen. [...] Es geht ihm gut", verriet er gegenüber People. Der "They Cloned Tyrone"-Darsteller könne es kaum abwarten, den 55-Jährigen wieder in der Öffentlichkeit begrüßen zu können: "Wir können seine Rückkehr nicht erwarten."

Getty Images John Boyega, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx, 2018

Getty Images John Boyega, Schauspieler

