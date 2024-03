Jamie Foxx will bald wieder als Stand-up-Comedian auftreten!

Er möchte zurück zu seinen Comedy-Wurzeln! Jamie Foxx (56) ist eigentlich bekannt durch seine Filme "Django Unchained", "Baby Driver" und Spiderman. Doch der Schauspieler begann seine Hollywood-Karriere als Stand-up-Comedian. In den frühen 1990er-Jahren gehörte er zur Stammbesetzung von "In Living Color" und veröffentlichte drei Comedy-Specials. Da er jedoch als erfolgreicher Schauspieler durchstartete, pausierte er seine Laufbahn als Komödiant. Jetzt kündigt Jamie seine Rückkehr an!

Auf Instagram veröffentlichte 56-Jährige ein Video von seinem früheren Auftritt. Es zeigt ihn am Klavier und wie er den Titelsong der Sitcom "The Brady Bunch" imitiert, als ob der Sänger Prince (✝57) ihn singen würde. Die Aufnahme stammt aus 2002 aus dem HBO-Spezial "I Might Need Security". In der Caption des Posts teilte Jamie mit, dass er plant, wieder live als Comedian aufzutreten. "Ich werde irgendwo in eurer Nähe auf eine Bühne gehen. Ich habe ein paar Witze und eine Geschichte zu erzählen", schrieb er.

Seine Ankündigung, auf die Bühne zurückzukehren, kommt knapp ein Jahr später, nachdem der Darsteller im April einen schweren Zusammenbruch erlitt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Seit Januar dreht der Filmstar auch schon wieder an einem neuen Film mit Cameron Diaz (51) weiter.

Getty Images Jamie Foxx, 2022

Getty Images Jamie Foxx, 2002

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

