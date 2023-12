So süß gratuliert Jamie Foxx seiner Tochter zur Verlobung!

Da ist der Papa ganz schön stolz! Corinne Foxx (29) eifert ihrem berühmten Papa Jamie Foxx (56) karrieretechnisch nach und moderiert mit ihm gemeinsam die Spielshow "We Are Family". Erst vor wenigen Tagen überraschte der Promi-Spross dann mit wunderbaren Nachrichten: Sie hat sich verlobt! Gemeinsam mit ihrem Liebsten Joe teilte sie eine zuckersüße Bilderstrecke, in der sie ihren Klunker zeigt. Jamie findet zu diesem Anlass nun emotionale Worte für seine Tochter Corinne!

"Ihr seid das perfekte Beispiel dafür, was es heißt, verliebt zu sein", schreibt der Schauspieler zu einer Bilderstrecke des glücklichen Paares auf Instagram und gratuliert den beiden zu ihrer Verlobung. Dabei lässt es sich Jamie nicht nehmen, seiner Tochter noch rührende Worte zu widmen: "Du hattest immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Du verdienst es, reichlich geliebt zu werden. [...] Ich kann es kaum erwarten, dich zum Altar zu führen."

Joe habe sogar mit Jamie gesprochen, bevor er bei Corinne um ihre Hand angehalten hat. "Als du mir zugeflüstert hast, dass du mein kleines Mädchen fragen möchtest, ob sie dich heiratet, hatte ich Tränen der Freude in meiner Seele", erklärt der "Django Unchained"-Star zudem.

Getty Images Corinne Fox und Jamie Foxx im Januar 2020

Instagram / corinnefoxx Corinne Foxx mit ihrem Verlobten Joe, Dezember 2023

Instagram / corinnefoxx Corinne Foxx und ihr Partner Joe im Oktober 2023

