Kleines Lebenszeichen: Jamie Foxx meldet sich im Netz zurück

Er lässt mal wieder was von sich hören! Jamie Foxx (55) war im April während der Dreharbeiten seines neusten Filmes in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Mittlerweile ist der "Django Unchained"-Star auf dem Weg der Besserung und erholt sich in einer Reha-Klinik. Nach seinem medizinischen Notfall meldete er sich erst einmal im Netz bei seinen Fans. Nun gibt es aber ein weiteres Lebenszeichen von Jamie!

Mit seinen rund 16,5 Millionen Instagram-Fans teilt der 55-Jährige nun einen kurzen Clip – rund eineinhalb Monate nach seinem vergangenen Post. Mit dem Video bewirbt er seinen kommenden Mystery-Streifen "They Cloned Tyrone", der am 21. Juli auf der Streamingplattform Netflix Premiere feiert. "Es geht bald richtig los", schreibt Jamie unter dem Trailer. Auch wenn er kein Update zu seinem Zustand gibt – dass er sich überhaupt meldet, freut seine Fans wohl sehr. "Willkommen zurück, Champ", kommentiert ein begeisterter User.

Bisher ist noch nicht genau klar, was dem Hollywoodstar überhaupt passiert ist. Zuletzt kamen allerdings wilde Gerüchte auf: Einige behaupteten, Jamie war zu einer Impfung gezwungen worden, durch die er teilweise gelähmt und erblindet sein soll. Ein Sprecher des Hollywoodstars meldete sich gegenüber NBC News dazu: Die Spekulationen seien "völlig unzutreffend."

