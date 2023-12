Nach angeblichem Ausraster: Cameron Diaz verteidigt Jamie

Sie spricht Klartext! In den vergangenen Jahren zog sich Cameron Diaz (51) aus der Filmbranche zurück. Ihr langjähriger Freund Jamie Foxx (56) holte die Blondine nach acht Jahren schließlich für einen gemeinsamen Streifen zurück – doch schnell kriselte es angeblich zwischen den Schauspielkollegen, da Jamie am Set ausrastete und mehrere Leute entließ. Deswegen wollte die "Bad Teacher"-Darstellerin sogar ihre gesamte Schauspielkarriere an den Nagel hängen. Doch das soll alles gar nicht stimmen, wie Cameron jetzt selbst klarstellt!

In dem Podcast "Lipstick on the Rim" betont die Synchronsprecherin, dass der 56-Jährige der "Cheerleader für die gesamte Crew" sei und dass "jeder ihn liebt". "Jamie ist der Beste. Ich liebe diesen Kerl so sehr. Er ist so ein besonderer Mensch, er ist so talentiert und so lustig", schwärmt die 51-Jährige und berichtet außerdem: "Wir haben am Set so viel Spaß mit ihm und er ist einfach ein Profi auf jeder Ebene." Böses Blut scheint es zwischen Cameron und Jamie also nicht zu geben.

"Ich hasse wirklich alles, was über unser Set gesagt wurde. Da will man einfach nur laut so was schreien wie: 'Wovon redet ihr?'", wettert sie außerdem. Jamie selbst wolle auf die Gerüchte rund um die gemeinsame Arbeit am Set nicht eingehen, wie Cameron ebenfalls verrät: "Er sagt: 'Nein. Lass sie einfach.' Wir kennen die Wahrheit. Trotzdem hat es mich wirklich wütend gemacht."

Getty Images Jamie Foxx bei der Premiere von "Creed III"

Getty Images Jamie Foxx und Cameron Diaz, Dezember 2014

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

