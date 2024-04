Jamie Foxx ist nach medizinischem Notfall "ganz der Alte"

Jamie Foxx (56) hat offenbar viel zu tun! Der Schauspieler erlitt im April 2023 einen medizinischen Notfall, über den bisher jedoch nicht viel bekannt ist. Mittlerweile ist der Entertainer aber anscheinend wieder auf der Höhe. "Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt abstinent und genießt seine Gesundheit. Jamie ist ein geselliger Typ, er mag es, mit seinen Freunden zusammen zu sein, er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein. Er ist ein echter Unternehmer, er hat ständig neue Projekte in petto", berichtet ein Insider gegenüber People.

Derzeit arbeitet der Leinwandstar wieder an mehreren Projekten – unter anderem moderiert er die Musical-Gameshow "Beat The Shazam". "Jamie hat bei 'Beat The Shazam' keine Miene verzogen. Er war buchstäblich wieder ganz der Alte. Er war richtig gut drauf!", erklärt eine weitere Quelle dem Magazin. Zudem stand der Schauspieler bereits im vergangenen Jahr für vier Filmprojekte vor der Kamera. Der Informant fügt hinzu, dass Jamie gerne beschäftigt ist: "Er liebt es!"

Was genau dem Comedian zugestoßen ist, ist bisher nicht bekannt. Wie Jamie jedoch kürzlich in einer Rede bei den AAFCA-Awards ankündigte, soll sich das bald ändern. "Alle wollen wissen, was passiert ist und ich werde euch das auch sagen. Aber ich muss es auf meine Art und Weise tun", soll er laut Variety erklärt haben. Wie genau er das anstellen will, weiß er offenbar auch schon: "Ich werde es auf eine lustige Art und Weise tun. Wir werden auf der Bühne stehen. Wir werden zu unseren Stand-up-Wurzeln zurückkehren. Die Show wird 'Was passiert ist' heißen und es wird um all die Dinge gehen, die geschehen sind."

Getty Images Jamie Foxx im Dezember 2022

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

