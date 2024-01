Nach Gesundheitsdrama: Jamie Foxx dreht schon wieder am Set!

Jamie Foxx (56) steht wieder vor der Kamera! Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte der Schauspieler am Set seines neuesten Films einen schweren Zusammenbruch erlitten und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile scheint es dem "Django Unchained"-Darsteller aber wieder besser zu gehen, und er zeigt sich zur Freude seiner Fans vermehrt in der Öffentlichkeit. Jetzt dreht Jamie sogar seinen Film weiter!

Wie Us Weekly berichtet, sei der Filmstar am Samstag in Atlanta am Set gesichtet worden. Dort seien die Dreharbeiten der Action-Komödie "Back in Action" wieder aufgenommen worden. Für den Netflix-Streifen steht neben Jamie auch Cameron Diaz (51) vor der Kamera.

Dass Jamie zusammen mit seiner Tochter Corinne (29) als Moderatorenduo bei einer Spielshow ersetzt wird, sorgte allerdings für Unmut bei den Fans. "Jamies Ausstieg aus noch einem Projekt hat bei Freunden die Sorge geweckt, dass er sich noch nicht so gut erholt hat, wie alle glauben", plauderte zudem ein Insider gegenüber Life & Style aus.

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Getty Images Corinne Fox und Jamie Foxx im Januar 2020

