Nach Krankheit: Jamie Foxx strahlt wieder voller Energie!

Jamie Foxx (56) scheint es wieder besser zu gehen. Nachdem er im Frühjahr vergangenen Jahres wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden war, nutzte der Schauspieler die darauffolgenden Monate, um sich zu erholen. Das hat scheinbar gefruchtet, denn der 56-Jährige präsentiert sich im Netz wieder topfit. In einem Clip auf Instagram sitzt der Comedian am Klavier mit einem Glas seines Lieblingswhiskeys, während er fröhlich singend einen seiner Lieblingssnacks – Chicken-Wings – bestellt. Die Servicekraft am anderen Ende der Leitung steigt sofort in Jamies Gesang ein: Das Telefonat zur Essensbestellung wird so mal eben zum Duett. Während des Videos wirkt der 56-Jährige gelöst und scheint voller Elan zu sein.

Dass Jamie wieder bei bester Gesundheit zu sein scheint, fällt auch einigen der Fans unter dem Clip im Netz auf. Einer seiner Bewunderer freut sich, den Schauspieler in solch einer guten Verfassung zu sehen und kommentiert: "Gott ist so gütig! Schön, dass du wieder zurück bist, Jamie!" Die Reaktionen, die unter dem Video überwiegen, sind die begeisterten Stimmen zu der Gesangsleistung von Jamie und der Dame am Telefon. "Ihr zwei solltet zusammen ein Duett machen", schreibt ein User im Netz und auch ein anderer meint: "Das war absolut fantastisch!"

Vor einigen Wochen berichtete ein Insider gegenüber People bereits von Jamies Genesung. Demnach gehe es ihm wieder "unglaublich gut" und er sei "ganz der Alte" – und das beweist der Oscar-Preisträger jetzt auch selbst mit seinem agilen Auftritt auf der Social-Media-Plattform. Die Quelle verriet im Interview mit dem Newsportal zudem: "Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt abstinent und genießt seine Gesundheit."

Jamie Foxx, Comedian

Jamie Foxx, 2024

