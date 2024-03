Jamie Foxx möchte über seine Gesundheitsprobleme sprechen!

Jamie Foxx (56) wird bald endlich Licht ins Dunkel bringen. Bei den AAFCA-Awards sprach der Schauspieler auch über den medizinischen Notfall, den er im April 2023 erlitten hatte. Über die genauen Hintergründe seiner Gesundheitsprobleme ist bisher nicht wirklich viel bekannt, doch das soll sich nun ändern, wie er in seiner Rede andeutete. "Alle wollen wissen, was passiert ist und ich werde euch sagen, was passiert ist. Aber ich muss es auf meine Art und Weise tun", erklärte der Leinwandstar laut Variety.

Wie er seine Fans über seinen Gesundheitszustand aufklären möchte, weiß Jamie offenbar auch schon: "Ich werde es auf eine lustige Art und Weise tun. Wir werden auf der Bühne stehen. Wir werden zu unseren Stand-up-Wurzeln zurückkehren. Die Show wird 'Was passiert ist' heißen und es wird um all die Dinge gehen, die geschehen sind." Bereits vor wenigen Tagen kündigte Jamie auf Instagram an, zukünftig wieder als Stand-up-Comedian aufzutreten: "Ich werde irgendwo in eurer Nähe auf die Bühne gehen. Ich habe ein paar Witze und eine Geschichte zu erzählen."

Im April vergangenen Jahres hatte der Komiker seinen Fans einen gehörigen Schrecken eingejagt: Während eines Filmdrehs war der "Django Unchained"-Star in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das machte seine Tochter kurz darauf auf Instagram öffentlich. "Wir wollten mitteilen, dass es bei meinem Vater, Jamie Foxx, gestern medizinische Komplikationen gab." Genauere Details teilte sie jedoch nicht mit. Einige Medien spekulierten jedoch, dass der 55-Jährige einen Schlaganfall erlitten habe – das wies eine Sprecherin jedoch zurück.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de