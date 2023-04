Highschool-Abschlussball: So schön strahlt Honey Boo Boo!

Ein großer Tag für Alana Thompson aka Honey Boo Boo (17) und ihre Mama June Shannon (43)! Seit Jahren können ihre Fans das Leben der Reality-TV-Stars verfolgen – darunter gab es Einblicke in ihre Familiendramen und den einen oder anderen Abnehmversuch. Auch mit dem Gesetz ist die Rasselbande schon häufiger in Konflikt geraten. Doch nun hatte Honey Boo Boo allen Grund zu strahlen: Sie feierte ihren Highschool-Abschlussball!

Am Dienstag bekamen die Fotografen vor dem Haus der Reality-TV-Stars eine süße Show geboten: Die 17-Jährige wurde mitsamt imposanter Pferdekutsche von ihrem Freund abgeholt! Honey Boo Boo vollendete das Prinzessinnen-Thema mit ihrem Look: Sie trug ein rosafarbenes Ballkleid mit lauter Strasssteinen im Meerjungfrau-Schnitt. Ihre Haare ließ sie sich zur Hälfte zu einem hohen Zopf stylen, der Rest fiel in sanften Wellen über ihre Schultern. Ganz stolz posierte sie mit ihrem Schatz sowie Mama June und deren Mann Justin Stroud.

Auch June veröffentlichte stolz einige Fotos vom Abschlussball ihrer Prinzessin. Unter den Bildern ihrer beinahe erwachsenen Tochter witzelte die 43-Jährige: "Mein Gott, jetzt fühle ich mich echt alt." Wie gefällt euch Honey Boo Boos Kleid? Stimmt ab!

Anzeige

MEGA Alana Thompson aka Honey Boo Boo mit ihrem Freund

Anzeige

MEGA Alana Thompson aka Honey Boo Boo (m) mit ihrer Mutter June Shannon (l) und deren Mann Justin Stroud

Anzeige

MEGA Alana Thompson aka Honey Boo Boo mit ihrem Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de