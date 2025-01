Das war Khloé Kardashians "entscheidender" Ehe-Aus-Moment

Khloé Kardashian (40) war von 2009 bis 2016 mit Lamar Odom (45) verheiratet. In ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" spricht die TV-Persönlichkeit nun offen über diese Zeit – und erinnert sich an den schwierigen Moment zurück, der schließlich das Ende ihrer Ehe mit dem ehemaligen Basketballspieler bedeutete. "Mein Ex-Mann war drogenabhängig. Ich wusste, dass seine Sucht in der Off-Saison immer schlimmer wurde, denn freie Hände sind des Teufels Spielzeug", erzählt sie. Als ihr einstiger Partner dann gefragt worden sei, ob er Teil der Basketball-Nationalmannschaft der USA werden wolle, habe der Reality-TV-Star ihn gedrängt, zuzusagen – Lamar habe jedoch eine Aussage getätigt, die etwas in Khloé ausgelöst hatte: "Ich erinnere mich, dass er mich nur ansah und sagte: 'Du kannst es nicht mehr wollen als ich.'"

Dabei habe es sich zwar um eine einfache Aussage gehandelt, für die Kardashian-Schwester sei es jedoch ziemlich "bedeutsam" gewesen. "Es ist so bescheuert, weil ich das wusste. Aber ich wollte es so sehr, weil ich ihm helfen und ihn dazu bringen wollte, die Motivation zu spüren und sich gut zu fühlen, aber er war einfach nicht in der Lage dazu", betont Khloé. Es habe lange gedauert, bis sie den Entschluss gefasst habe, die Scheidung einzureichen – dies sei jedoch der Zeitpunkt gewesen, an dem sich für sie alle gewendet habe. "Das war ein sehr entscheidender Moment in meinem Leben, denn ich erinnere mich, dass ich mir sagte: 'Du hast recht. Ich kann dein Leben nicht mehr wollen als du selbst'", offenbart die 40-Jährige.

Neben Lamars Drogensucht habe noch etwas anderes dazu geführt, dass ihre Beziehung scheiterte: Der NBA-Star ging seiner Liebsten fremd. Ebenso tat es Khloés Ex-Freund und der Vater ihrer Kinder, Tristan Thompson (33). Das setzte der The Kardashians-Bekanntheit ganz schön zu. Wie sie in einer anderen Folge ihres Podcasts preisgab, habe sie jedoch mit der Zeit gelernt, sich nicht selber die Schuld für die Untreue ihrer ehemaligen Partner zu geben. "Ich weiß, dass das, was mir angetan wurde, nicht meinetwegen war", betonte sie und fügte hinzu, trotzdem noch eine "hoffnungslose Romantikerin" zu sein und an "Märchen" zu glauben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, September 2010

Anzeige Anzeige

MEGA Khloé Kardashian und Lamar Odom, September 2009

Anzeige Anzeige