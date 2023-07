Mieser Rohrbruch: Evanthia Benetatou kann nicht mehr duschen

Evanthia Benetatou (31) sitzt auf dem Trockenen! Die einstige Bachelor-Finalistin war bereits in einigen TV-Shows zu sehen. In den Formaten musste sie ihren Lebensstandard teilweise auf ein Minimum zurückschrauben. Bei Promi Big Brother lebte sie 2019 zum Beispiel tagelang auf einem Campingplatz – so richtig duschen konnte sie dort nicht. Letzteres trifft nun auch auf Evas Zuhause zu: Sie hat derzeit keinen Anschluss zu fließendem Wasser!

In ihrer Instagram-Story berichtete die diesjährige Kampf der Realitystars-Kandidatin, dass sie morgens ganz normal ins Bad gehen wollte, um sich zu waschen. Doch das sei nicht möglich gewesen: "Das ist eigentlich überhaupt gar nicht witzig. Hier ist irgendein Rohrbruch." Das Wasser hat sogar die ganze Straße geflutet. Nach dem Eintreffen der Stadtwerke erzählte sie: "Wir werden auf jeden Fall bis heute Abend kein Wasser haben. [...] Das Geilste an der ganzen Geschichte ist, ich muss gleich nach Worms fahren zu den Nibelungen-Festspielen und gehe einfach ungeduscht dahin." Daher hoffe sie, pünktlich im Hotel anzukommen, um sich dort noch schnell frisch machen zu können.

Evas Ex Chris passt während ihres Trips offenbar auf ihren gemeinsamen Sohn George Angelos auf. Zumindest verriet die 31-Jährige, dass er gerade auf dem Weg zu ihnen sei. "Chris, bringst du uns einen Kanister Wasser mit? Oder ein paar? Ich glaube, das wäre jetzt optimal", witzelte sie.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

