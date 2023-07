Nicole enthüllt: Zustände beim GNTM-Finale "unter aller Sau"

Nicole Reitbauer packt über das Germany's next Topmodel-Finale aus! Als Best-Ager-Model hatte sie es in diesem Jahr bis in die große finale Livesendung der Castingshow geschafft. Dort schied die Familienmutter zwar als erste aus, doch sie hat bereits jahrelange Erfahrung im Business und hatte sogar einst mit Heidi Klum (50) in einer Model-WG in Mailand gewohnt! Für die Erfahrungen bei GNTM ist Nicole dankbar – doch das Verhalten des Personals beim großen Finale hat sie völlig entsetzt!

In ihrer Instagram-Story packt die 49-Jährige aus, was hinter den Kulissen beim Finale so abging – und lässt kein gutes Haar an den Sicherheitsbeamten! "Ich habe es auch selbst mitbekommen, dass das Security-Personal sehr oft sehr laut wurde und sehr ungehalten und völlig ohne Grund Leute angeschrien hat", enthüllt sie. So habe Nicoles Schwiegermutter, die am Rollator läuft, nicht von ihrem Sohn begleitet werden dürfen. Auch habe die ältere Dame ihre Tasche mit notwendigen Utensilien abgeben müssen und sogar wegschmeißen sollen! "Das Benehmen der Security war menschlich unter aller Sau! [...] Ich fand es entsetzlich!", macht das Model seinem Ärger Luft.

Doch das war noch längst nicht alles: Auch Fanplakate für die Kandidatinnen durften nicht mitgenommen werden. Im Vorfeld habe Nicole sich außerdem eine aufwendige Sitzordnung überlegen müssen – ganz umsonst: "Meine Familie wurde auseinandergerissen. Plötzlich hieß es: 'Der darf da nicht mehr sitzen und der darf da nicht mehr sitzen.'" Die Offenbacherin macht deutlich: "Das ging gar nicht!"

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Finalistinnen 2023: Vivien, Somajia, Nicole, Olivia und Selma

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer im Juni 2023

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, GNTM-Kandidatin 2023

