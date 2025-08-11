Wie zeitgemäß wird Bully Herbigs "Das Kanu des Manitu"?

Bully Herbig (57), bekannt als Comedian, Schauspieler und Regisseur, hat sich mit TikToker Hänno auf seinem Account "Hänno Live" über seinen neuen Film "Das Kanu des Manitu" unterhalten und dabei einen spannenden Einblick gegeben. Der Film ist eine Fortsetzung des Kultstreifens "Der Schuh des Manitu" und zeigt die beliebten Figuren in einer neuen Lebensphase: Sie nähern sich langsam dem Rentenalter. "Wir wollten aber auch, dass die Gags nicht inflationär in die Richtung gehen: ‘Wir kommen nicht mehr aufs Pferd’", betonte Bully während des Gesprächs. Auch das Thema politische Korrektheit wurde angesprochen, doch der Fokus liegt auf Humor, der trotz moderner Diskussionen authentisch bleibt.

Eine besondere Rolle im Film spielt die Kultfigur Winnietouch, die von Herbig als die "charmanteste und emanzipierteste Figur von allen" beschrieben wird. Laut ihm hat sich die Figur in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt und wird die Zuschauer mit einigen Überraschungen überraschen. Für das Drehbuch sammelte Bully Meinungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven: Es gab Gespräche mit der LGBTQ+-Community und auch mit American Natives, um sicherzustellen, dass das Werk sensibel und respektvoll mit den dargestellten Themen umgeht. "Diese Diskussion, was man heute nicht mehr machen darf, hat uns total inspiriert", fügte er hinzu und erklärte, wie diese Auseinandersetzungen den kreativen Prozess bereichert haben.

Bully hat über die Jahre hinweg seinen einzigartigen Humor kultiviert und dabei immer wieder erlebt, wie unterschiedlich Menschen auf seine Werke reagieren. Schon beim Originalfilm "Der Schuh des Manitu" sorgten einige Charaktere und Witze für reichlich Diskussionen. Seine Bemühung, mit "Das Kanu des Manitu" eine zeitgemäße und zugleich unterhaltsame Fortsetzung zu schaffen, zeigt, dass er auch 20 Jahre später nicht davor zurückschreckt, sich aktuellen Herausforderungen zu stellen. Dabei bleibt sein Ziel klar: eine Komödie zu schaffen, die zum Lachen bringt und zugleich Respekt für unterschiedliche Perspektiven zeigt. Fans dürfen gespannt sein, wie er diese Gratwanderung im neuen Film gemeistert hat.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Michael Bully Herbig in "Der Schuh des Manitu"