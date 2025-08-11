Realitystar Teezy ist immer noch nicht über seine Ex hinweg

Herzschmerz bei Teezy! Der Reality-TV-Star, der durch Formate wie Ex on the Beach Bekanntheit erlangte, gesteht, dass er immer noch an seiner früheren Freundin hängt. Nach der Show verliebte sich Teezy in eine Frau, doch die Beziehung scheiterte. Besonders bitter für den Influencer: Während der Trennung entschied sich seine Ex dazu, bei Love Island VIP teilzunehmen. Im Gespräch mit Promiflash gibt Teezy offen zu: "Ich bin noch gar nicht über sie hinweg." Doch er glaubt, dass ein Liebes-Comeback nicht ausgeschlossen ist – vorausgesetzt, er lässt absolute Ehrlichkeit walten.

Teezy erklärt, was diese Ehrlichkeit bedeuten würde: Seine Ex erwarte von ihm klare Antworten zu heiklen Themen, etwa ob er sie während der Beziehung betrogen habe und es mit seiner früheren Partnerin Venera zu einer Affäre gekommen sei. Für Teezy ist klar: Nur wenn er sich seinen Fehlern stellt und die Wahrheit offenlegt, hat er noch eine Chance bei ihr. "Wenn ich jetzt nichts dazu sage, dann ist es vorbei", betonte der Realitystar entschieden im Gespräch mit Promiflash. Er sieht vor allem darin die Möglichkeit, das Vertrauen seiner Ex wiederzugewinnen und einen Neuanfang zu wagen.

Wer seine Herzensdame genau ist, verrät Teezy aktuell nicht. Dafür macht er jedoch gegenüber Promiflash deutlich, dass zwischen ihm und Venera mittlerweile absolute Funkstille herrscht. Wie Teezy vor drei Tagen bei der Premiere einer neuen Show von Lorenz Büffel (46) verriet, gab es nach der turbulenten Zeit bei "Ex on the Beach" "absolut keinen Kontakt mehr." Zwar begegneten sich die beiden nach dem Dreh, die Gespräche blieben aber aus. "Ich habe sie nicht begrüßt. Ich gehe meinen Weg. Sie geht ihren Weg", unterstrich der Influencer.

Instagram / kingmorteezy Teezy posiert

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / glxzed_donut Venera, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin