Mit Nicos Hilfe: Thorsten Legat hat Augen-OP gut überstanden

Reality-TV-Star Thorsten Legat (56) hat sich einer Augenoperation unterzogen, um künftig auf eine Brille verzichten zu können. Nach dem Eingriff gab es nun Entwarnung von seinem Sohn Nico Legat (27). "Papa hat alles gut überstanden", verkündete dieser in einem Instagram-Clip, bevor die Kamera auf den ehemaligen Fußballspieler schwenkt. In dem kurzen Video ist Thorsten mit einem verbundenen Auge zu sehen – sichtlich entspannt im Biergarten sitzend und dankbar über den offenbar sehr gelungenen Eingriff. Der 56-Jährige selbst zeigte sich betont zufrieden mit der Behandlung und sprach optimistisch über die Operationsergebnisse.

Während des gesamten Prozesses war Nico stets an der Seite seines Vaters und übernahm die Rolle des Unterstützers. Der Realitystar ließ sich nicht nur von seinem Sohn zur Operation begleiten, sondern wurde auch im Anschluss von ihm betreut. Auf Nicos Account konnten die Fans Einblicke in die gemeinsame Zeit nach der OP gewinnen. In dem Clip, in dem Thorsten sich erstmals nach dem Eingriff zeigt, spürt man die enge Bindung der beiden. "Es ist schön zu sehen, wie positiv die Entwicklung ist", teilte Nico mit und betonte seine Zuversicht.

Die besondere Beziehung zwischen Thorsten und Nico ist kein Geheimnis. Der ehemalige Fußballer und sein Sohn haben in den letzten Jahren immer wieder mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit ihre Verbundenheit demonstriert, teilweise aber auch die Fans gespalten. Sei es bei Realityshows oder in persönlichen Posts auf sozialen Medien, das Vater-Sohn-Gespann zeigt gerne, wie wichtig sie füreinander sind. Für Nico, der selbst erst kürzlich längere Zeit in einer Klinik verbrachte, ist Thorsten ein großes Vorbild – nicht nur, was seine Karriere im Reality-TV angeht, sondern auch hinsichtlich seines Mutes, sich dieser Behandlung zu unterziehen.

https://www.instagram.com/stories/thorsten_legat_official/3696865799100754343/ Realitystar Thorsten Legat nach seiner Augenoperation im August 2025

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten und Nico Legat, Juli 2025

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars