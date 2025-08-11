"Der Sommer, als ich schön wurde"-Cast: Wer ist vergeben?

Der Amazon Prime-Hit "Der Sommer, als ich schön wurde" begeisterte weltweit zahlreiche Fans mit Liebesdramen, intensiven Gefühlen und einem verzwickten Dreieck zwischen Isabella "Belly" Conklin – gespielt von Lola Tung (22) – und den Brüdern Conrad und Jeremiah Fisher. Während Lola in der Serie zwischen ihren Gefühlen schwankt, scheint es bei ihr und ihren Schauspielkollegen im echten Leben etwas weniger turbulent zu sein. Die Hauptdarstellerin ist im Gegensatz zu ihrer Serienfigur aktuell Single, wie People berichtet. Christopher Briney (27), der Conrad spielt, ist seit 2021 glücklich mit Isabel Machado liiert, während Gavin Casalegno (25), der in der Rolle des Jeremiah zu sehen ist, in Cheyanne Casalegno die große Liebe gefunden hat.

Auch einige der Co-Stars scheinen abseits der Kameras ein stabiles Liebesleben zu führen. Rachel Blanchard, die Conrads und Jeremiahs Mutter Susannah spielt, ist mit dem preisgekrönten Komponisten Jeremy Turner verheiratet. Und Jackie Chung, die Bellys Mutter Laurel verkörpert, geht mit ihrem Ehemann Louis Ozawa und ihren zwei Kindern ebenfalls glücklich durchs Leben. Interessanterweise sind einige der Darsteller, die in der Serie romantische Beziehungen spielen, jedoch im echten Leben nicht vergeben. Rain Spencer, in der Rolle als Bellys beste Freundin Taylor, und Summer Madison, bekannt als Nicole, genießen aktuell ihr Leben als Singles. Auch David Iacono, der als Bellys erster Freund Cam zu sehen ist, und Sean Kaufman, der Bellys Bruder Steven spielt, schauen sich noch immer nach potenziellen Partnerinnen um.

Doch wie haben die vergebenen Stars ihre jetzigen Partner kennengelernt? Einige von ihnen haben tatsächlich ungewöhnliche Liebesgeschichten zu erzählen. Christopher und Isabel trafen sich während ihrer gemeinsamen Zeit am College: "Wir waren zunächst Freunde, wir haben zusammen studiert und zusammengelebt. Wir wussten, dass es funktioniert", erklärte er im Interview mit dem Magazin People. Gavin und Cheyanne hielten ihre Beziehung lange Zeit geheim, bevor sie ihre Hochzeit überraschend öffentlich machten. Für Rachel und Jeremy begann es ebenfalls filmreif, denn sie trafen sich bei einem Drehtermin.

Getty Images Sean Kaufman, Gavin Casalegno, Lola Tung, Christopher Briney und Rain Spencer

Getty Images Gavin und Cheyanne Casalegno, Februar 2025

Getty Images Isabel Machado and Christopher Briney, "Mean Girls"-Premiere, 2024

