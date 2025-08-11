So schwer war "Villa der Versuchung"-Dreh für Kevin Schäfer

Reality-TV-Star Kevin Schäfer hat Einblick in die Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von Villa der Versuchung gewährt – eine Zeit, die dem 35-jährigen Luxusliebhaber schwer zugesetzt hat. Im exklusiven Interview mit Promiflash beschreibt Kevin den Schock, den er und seine Co-Kandidaten erlebten, als ihnen das Sendungskonzept offenbart wurde. "Der Dreh war im ersten Moment erst mal alptraumhaft, weil aus der Villa alles entnommen wurde, was mit Luxus zu tun hat", verrät er offen über den ersten Tag am Set. Von Betten über Alkohol bis hin zu Zigaretten – alles, was den Aufenthalt angenehmer machen könnte, wurde von der Produktion rigoros entfernt.

Das Leben auf der Insel beschreibt der gebürtige Westerburger als echte Belastungsprobe. Statt in gemütlichen Betten schlafen die Teilnehmer auf einfachen Unterlagen, und auch sonst ist Verzicht angesagt. Für jemanden wie Kevin, der bekennender Fan von luxuriösen Annehmlichkeiten ist, war dies eine ungewohnte Herausforderung. Dennoch meistert er diese Zeit – vorübergehend mit liebevoller Unterstützung von Co-Kandidat Raúl Richter (38). Es bleibt abzuwarten, wie diese Extremsituation die Dynamik zwischen den Kandidaten weiterhin beeinflussen wird, denn Konflikte scheinen unter diesen Bedingungen vorprogrammiert.

Im realen Leben genießt der Reality-TV-Star einen eher komfortablen Lebensstil und präsentiert diesen auch gerne seinen Fans auf Social Media. Von stylischen Outfits über Reisen – Kevin zeigt sich gerne von seiner besten Seite. Dass bei "Villa der Versuchung" plötzlich komplett andere Regeln gelten, ließ den sonst so selbstsicheren Content Creator offenbar an seine Grenzen stoßen. Ob ihn diese extreme Erfahrung nachhaltig beeinflussen wird, werden wohl erst die kommenden Wochen und sein weiterer Weg im Rampenlicht zeigen. Klar ist jedoch, dass Kevin diese "alptraumhaften" Drehtage nicht nur wegen des Luxusverzichts sicher gut in Erinnerung bleiben werden.

Anzeige Anzeige

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Raúl Richter, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Anzeige