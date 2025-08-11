Teezy hatte eine Anfrage für "Good Luck Guys"

Reality-TV-Star Teezy hat in einem Interview mit Promiflash verraten, dass er Anfang des Jahres eine Anfrage für die beliebte Show Good Luck Guys erhalten hat. Eine Teilnahme kam jedoch nicht zustande, da zeitliche Verpflichtungen den Plan durchkreuzten. Dennoch hegt er weiterhin großes Interesse an der Show, wie er betont: "Good Luck Guys will ich gerne mal machen." Besonders der scheinbare Kontrast zwischen dem, wie die Show im Fernsehen wirkt, und der tatsächlichen Herausforderung reizt ihn.

Teezy, der offenbar ein Fan des Formats ist, verriet, warum er unbedingt dabei sein möchte: Er glaubt, dass die Herausforderung größer ist, als sie im Fernsehen wirkt. "Good Luck Guys will ich gerne mal machen. Einfach aus dem Grund, weil im TV sieht es ein bisschen leicht aus. Aber dann, wenn du reingehst, ist es, glaube ich, härter", so der Reality-Star über seine Motivation. Wann sich diese Möglichkeit ergeben wird, ließ er allerdings offen.

Die aktuelle Staffel von "Good Luck Guys" beeindruckt derweil mit einer einzigartigen Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Kandidaten, die sich den Herausforderungen des Lost Beach stellen. Teams wie das ehemalige Paar Germain Wolf und Jessica Hnatyk (25) oder Tim Kühnel und Lina Westphal sorgen für Spannung bei den Zuschauern. Als jemand, der die Dynamik solcher Shows schätzt, könnte Teezy sicherlich viele Highlights zu einer zukünftigen Staffel beitragen und wäre eine spannende Ergänzung für das Format.

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"

Joyn/Marc Rehbeck Der "Good Luck Guys"-Cast von Staffel drei

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit