Diese Neuzugänge bekommt "Maxton Hall" in Staffel zwei

Ab dem 7. November 2025 geht Maxton Hall auf Amazon Prime Video in die nächste Runde. Die erfolgreiche Serie kehrt mit den Hauptdarstellern Damian Hardung (26) und Harriet Herbig-Matten (21) in ihren bekannten Rollen zurück. Doch nicht nur bekannte Gesichter, sondern auch spannende Charaktere werden die zweite Staffel bereichern: Dagny Dewath, Proschat Madani, Anna Lucia Gustmann, Basil Eidenbenz (32), Laura de Boer und Social-Media-Star Kiro Ebra sind offiziell Teil des Casts, wie Moviepilot bekanntgab. Zudem übernimmt Gina Henkel die Rolle von Ruby Bells Mutter, die zuvor von Julia Maria Köhler gespielt wurde.

Die Geschichte setzt ein und beschreibt, wie die starke Zuneigung zwischen Ruby und James einer tiefen Krise weicht. Während Ruby versucht, sich von der elitären Welt ihrer Mitschüler zu lösen, kämpft James darum, ihr Herz zurückzugewinnen. Dabei mischen die neuen Figuren kräftig mit: Ophelia Beaufort, gespielt von Dagny Dewath, wird zur Verbündeten von James und seiner Schwester Lydia. Basil Eidenbenz verkörpert Frederick Ellington, den traditionsbewussten älteren Bruder von Alistair, der mit den rebellischen Tendenzen der jüngeren Geschwister hadert. Proschat Madani als Alice Campbell möchte ein Oxford-Stipendium an Ruby vergeben, wird jedoch von Mortimer Beauforts Intrigen auf die Probe gestellt.

Der unverkennbare Erfolg der ersten Staffel, die 2024 zum internationalen Hit und Aushängeschild für deutsche Produktionen bei Prime Video avancierte, schafft große Vorfreude auf die Fortsetzung. Mit neuem Schwung und prominenten Neuzugängen will die Serie nahtlos an ihren Erfolg anknüpfen. Hinter den Kulissen wird intensiv an der Produktion gearbeitet: Amazon erklärte, dass der hohe Zeitaufwand mit der Perfektionierung der Musik- und Sprachfassungen zusammenhinge. "Die Wartezeit wird sich lohnen", kündigte das Unternehmen hoffnungsvoll an und stärkt damit die Erwartungen der Fans.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Getty Images Harriet Herbig-Matten, November 2024