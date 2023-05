Seltene Einblicke: Zendaya und Tom Holland turteln verliebt

Bei diesen beiden sprühen immer noch die Funken! Die Hollywood-Stars Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (26) gehen nun schon ein paar Jahre gemeinsam durchs Leben – dennoch versuchen die beiden Schauspieler ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Selbst bei gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich halten die zwei sich mit Körperlichkeiten zurück. Doch nun wurden Zendaya und Tom bei einem romantischen Bootsausflug gesichtet!

Auf Bildern, die unter anderem Entertainment Tonight vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden auf einem Boot in Italien turteln. Die "Spider-Man: No Way Home"-Darsteller haben sich im Arm, kuscheln innig und haben offenbar eine gute Zeit miteinander – Zendaya drückte ihrem Partner sogar einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Zendaya und Tom sich verlobt haben könnten. Die Gerüchte waren vor Kurzem dann noch mal angeheizt worden, als die 26-Jährige ihre Hand auf Aufnahmen ziemlich auffällig versteckte – etwa, um ihren Verlobungsring von Tom zu verstecken?

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei SiriusXM in New York City, Dezember 2021

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, 2017

