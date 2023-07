Russell Brands Frau zeigt ihren Babybauch beim Stadtbummel!

Laura Gallacher (36) zeigt, was sie hat! Seit 2017 ist die Autorin nun schon mit Russell Brand (48) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Für gewöhnlich halten die beiden ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, vor wenigen Tagen wurde jedoch publik, dass der Komiker und seine Liebste erneut Nachwuchs erwarten. Laura zeigt nun erstmals in der Öffentlichkeit ihren wachsenden Babybauch!

Paparazzi lichteten das Paar am Donnerstag bei einem Einkaufsbummel in London ab. Arm in Arm schlendern die beiden auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, durch die Straßen. Kaum zu übersehen ist dabei die wachsende Babykugel, welche unter Lauras weißem T-Shirt hervorlugt. Dabei verzichtet die werdende Dreifachmama gänzlich auf Make-up und scheint ihren Schwangerschafts-Glow vollends genießen zu wollen.

Die freudigen Baby-News verriet Russells Co-Moderator Steven Bartlett im gemeinsamen Podcast "The Diary of a CEO": "Du hast dich verliebt und du hast zwei Kinder. Ein drittes ist auf dem Weg, gleich um die Ecke." Der Schauspieler erklärte daraufhin emotional: "Es hat mich gelehrt, dass es auf dieser Welt viel wichtigere Dinge gibt als mich."

Getty Images Russell Brand, Autor

Instagram / thejoyjournal Laura Gallacher im Mai 2022

Getty Images Russell Brand im Oktober 2017

