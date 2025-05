Ex-Mitbewohner packt über Russell Brands Fehlverhalten aus

Russell Brand (49), der in den letzten Monaten aufgrund schwerwiegender Vorwürfe für Aufsehen sorgte, steht nun erneut im Mittelpunkt heftiger Diskussionen. Sein ehemaliger Mitbewohner Mark Pinheiro äußerte sich in einem exklusiven Interview mit ABC News und schilderte, wie er Russell während ihrer gemeinsamen Zeit in London vor dessen Hollywood-Karriere erlebte. Laut Mark habe sich bei Russell "eine andere Persönlichkeit" bemerkbar gemacht, wenn dieser etwas Falsches oder Verbotenes tat, sagte er in der IMPACT x Nightline -Folge. Am 4. April wurde der Schauspieler in Großbritannien offiziell wegen mehrerer Sexualdelikte angeklagt, darunter Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und unzüchtige Berührung. Laut PEOPLE muss er sich am Freitag, den 2. Mai, vor dem Westminster Magistrates' Court verantworten. Russell weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen weiterhin entschieden zurück.

Mark erzählte im Gespräch mit Juju Chang, dass er nach Bekanntwerden der Anklage gegen Russell nicht überrascht gewesen sei: "Wenn Russell wusste, dass er etwas Unrechtes tut und man ihn darauf ansprach, veränderten sich sein Blick und seine Stimme – es war, als würde eine andere Persönlichkeit übernehmen", erinnerte er sich. Bereits im September 2023 hatten fünf Frauen öffentlich Anschuldigungen gegen Russell Brand erhoben, woraufhin eine umfassende polizeiliche Untersuchung in Gang gesetzt wurde. In einer Videobotschaft auf X hatte Russell eingeräumt, als junger Mann ein Leben voller Exzesse geführt zu haben, betonte jedoch: "Ich war ein Narr, ein Drogen- und Sexsüchtiger, aber niemals ein Vergewaltiger." Die Vorfälle, die zwischen 1999 und 2005 stattgefunden haben sollen, stammen laut Anklage von vier anonymen Frauen.

Abseits der gegenwärtigen Schlagzeilen war Russell in Großbritannien lange Zeit nicht nur als Schauspieler und Komiker, sondern auch als Charity-Botschafter aktiv. Wie Mirror berichtete, wurde er nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend von seinem Posten als Vizepräsident beim Tiggywinkles Wildlife Hospital suspendiert. Persönlich ist der gebürtige Brite für seine intensive und oft exzentrische Persönlichkeit bekannt. In vergangenen Interviews sprach Russell offen über seine Suchterkrankungen und die schwierigen Phasen seiner Vergangenheit. Trotz seiner Skandale war er bei Kollegen häufig für seinen Charme und seine Schlagfertigkeit beliebt, polarisierte aber auch durch sein schonungsloses Auftreten in der Öffentlichkeit. Die jüngsten Aussagen seines Ex-Mitbewohners werfen nun erneut einen Blick hinter die Fassade des einstigen Comedy-Lieblings.

Getty Images Russell Brand, Comedian

