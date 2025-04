Nach Klage: Russell Brand von Charity-Rolle suspendiert

Russell Brand (49), britischer Schauspieler und Komiker, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Die Metropolitan Police hat ihn wegen mehrerer Vergehen angeklagt, darunter Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und unzüchtige Berührung. Wie Mirror berichtet, hat das Tiggywinkles Wildlife Hospital – eine führende britische Tierschutzorganisation – ihn vorerst von seiner Rolle als Vizepräsident suspendiert. Seit 2019 hatte er diese Rolle bei der gemeinnützigen Organisation inne, die sich für die Pflege verletzter und verwaister Wildtiere in Großbritannien einsetzt.

Colin Stocker, der Geschäftsführer des Wildlife Hospitals, erklärte in einer Mitteilung an die Presse: "Mit den extrem schwerwiegenden Anklagen, die letzte Woche bekannt wurden, hat unser Senior-Team sofort beschlossen, Herrn Brand mit sofortiger Wirkung von seinem Botschafterposten zu suspendieren." Das Krankenhaus betonte, dass es sich während der laufenden polizeilichen Ermittlungen nicht weiter äußern werde. Russell selbst meldete sich bereits zu den Anklagen und bestritt alle Vorwürfe vehement. "Ich war drogensüchtig, sexsüchtig und schwachsinnig. Aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich habe mich nie an nicht einvernehmlichen Aktivitäten beteiligt. Ich bete, dass Sie das in meinen Augen sehen können", betonte er auf X.

Russell Brand wurde in der Vergangenheit durch seine extravagante Persönlichkeit und seine Karriere als Schauspieler und Komiker bekannt. Nach Stationen im britischen Fernsehen erlangte er auch weltweit Aufmerksamkeit mit diversen Filmrollen, beispielsweise in "Männertrip" und "Nie wieder Sex mit der Ex". Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn waren erstmals 2023 ans Licht gekommen. Mehrere Frauen hatten sich damals gemeldet und behauptet, zwischen 1999 und 2005 von ihm sexuell missbraucht, genötigt oder vergewaltigt worden zu sein. Zwei Jahre lang wurde daraufhin ermittelt, in denen Russell mehrmals angehört wurde. Vier Frauen klagten ihn nun wegen der angeblichen Vergehen an.

Anzeige Anzeige

Instagram / russellbrand Russell Brand im April 2025

Anzeige Anzeige

MEGA / Mirrorpix Russell Brand in Washington, D.C.

Anzeige Anzeige