Russell Brand äußert sich erstmals zur Vergewaltigungsklage

Russell Brand (49) hat sich erstmals zu den schweren Anschuldigungen geäußert, die kürzlich gegen ihn erhoben wurden. In einem Video auf Instagram bestritt der britische Star die Vorwürfe aufs Schärfste. "Ich habe euch immer gesagt, Leute, dass ich ein Narr war, als ich jung und single war. Ich war ein Narr, bevor ich im Licht des Herrn lebte", erklärte der 48-Jährige offen im Hinblick auf seine Vergangenheit. Zwar räumte er ein, in der Zeit vor seiner Ehe und Familiengründung unter Drogen- und Sexsucht gelitten zu haben, doch betonte er, sich "nie an nicht-einvernehmlichen Aktivitäten beteiligt" zu haben. "Ich war drogensüchtig, sexsüchtig und schwachsinnig. Aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich habe mich nie an nicht-einvernehmlichen Aktivitäten beteiligt. Ich bete, dass Sie das in meinen Augen sehen können", lauteten Russells Worte.

Russell wurde wegen mehrerer Sexualstraftaten angeklagt. Die Anschuldigungen umfassen unter anderem Vergewaltigung und liegen Berichten zufolge zwischen 1999 und 2004. BBC-Berichten zufolge soll der Brite 1999 eine Frau vergewaltigt haben, eine weitere Frau zwei Jahre später unsittlich angegriffen haben. 2004 habe er wohl eine andere Frau oral vergewaltigt und sexuell missbraucht. Den sexuellen Missbrauch einer Frau soll er später wiederholt haben. Nun soll sich der Ex-Mann von Katy Perry (40) am 2. Mai erstmals in London vor Gericht verantworten.

Der heute 48-Jährige ist seit Beginn seiner Karriere für sein exzentrisches Verhalten und seine Skandale bekannt. Nach Jahren des Exzesses und der Selbstzerstörung betonte er in Interviews immer wieder, wie sehr ihn die Liebe und die Geburt seiner Kinder verändert hätten. "Mein Leben hat endlich einen Sinn, der über mich hinausgeht", erklärte er einst. Seit seiner Heirat mit Laura Gallacher (37) im Jahr 2017 lebt der ehemalige "Rockstar-Komiker" zurückgezogener und offen religiös. Für viele seiner Fans war seine Offenheit in Bezug auf persönliche Schwächen ein Grund zur Sympathie. Die jüngsten Vorwürfe stellen nun jedoch seinen Ruf und auch die Glaubwürdigkeit seiner Reue infrage.

Getty Images Russell Brand im Oktober 2017 in London

Getty Images Russell Brand, Juli 2024

