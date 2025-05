Vergewaltigungsklage: Russell Brand auf Kaution freigelassen

Russell Brand (49) hat am Freitag, dem 2. Mai 2025, in London vor Gericht gestanden und muss sich schweren Vorwürfen stellen. Der Schauspieler und Komiker wurde im Rahmen einer Anhörung am Westminster Magistrates' Court mit mehreren Anklagen konfrontiert: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und unerlaubte sexuelle Handlungen, bei denen es um vier verschiedene Frauen gehen soll. Er soll zwischen 1999 und 2005 in England verschiedene Übergriffe begangen haben, unter anderem in Bournemouth und im Zentrum von London. Während der etwa zwölfminütigen Verhandlung erschien der Schauspieler in Jeans und mit offenem Hemd, nannte ruhig seine Personalien und hörte sich die Vorwürfe an. Nach dem kurzen Termin wurde dem 49-Jährigen laut The Standard gegen Kaution vorerst die Freiheit gewährt. Sein nächster Gerichtstermin am Londoner Old Bailey ist für den 30. Mai angesetzt.

Die Anklagen gegen den früheren Moderator und Schauspieler stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen, die bereits im September 2023 öffentlich wurden. Im April dieses Jahres folgte daraufhin die formelle Anklage durch das britische Rechtssystem. Die Metropolitan Police erklärte, dass die Betroffenen aktuell von speziell geschulten Expertinnen betreut würden und rief mögliche weitere Hinweisgeber auf, sich zu melden. In einem Video, das Brand im Vorfeld auf seinem X-Account teilte, erklärte der Schauspieler, er freue sich darauf, seine Unschuld beweisen zu können. "Ich war ein Narr, ein Süchtiger, aber ich war nie ein Vergewaltiger. Ich habe mich nie auf nicht einvernehmlichen Sex eingelassen", beteuerte er dort.

Russell ist als Entertainer schon immer eine schillernde und polarisierende Figur gewesen. Früher war er aber auch für seine Drogeneskapaden, sein ausschweifendes Liebesleben und seine provozierenden Auftritte in der Comedy- und Musikszene bekannt. Der Filmstar war einige Jahre mit US-Star Katy Perry (40) verheiratet und hat mittlerweile drei Kinder. Privat lebt Russell nach einem Umzug aus England nun in den USA. In Interviews und Social-Media-Posts zeigte sich Brand in den vergangenen Jahren geläutert: Er thematisierte seine Suchtvergangenheit, seine spirituelle Suche und die Abkehr von seinem früheren Lebensstil.

Getty Images Russell Brand im Januar 2020

Getty Images Russell Brand, Komiker

