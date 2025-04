Kurz vor Anklage: Russell Brand plaudert über Katy-Scheidung

Russell Brand (49) hat sich überraschend in seinem Podcast "Stay Free with Russell Brand" zu seiner gescheiterten Ehe mit der Sängerin Katy Perry (40) geäußert. Die Musikerin und der Komiker waren weniger als zwei Jahre verheiratete und ließen sich im Jahr 2011 scheiden. Böses Blut gibt es zwischen ihnen jedoch nicht. "Katy ist ein außergewöhnlicher Mensch, eine enorme Berühmtheit, sie ist keineswegs seltsam oder in irgendeiner Form fehlgeleitet", meinte der 49-Jährige. Die Trennung habe rein "normale menschliche Gründe" gehabt und er empfinde nach wie vor großen Respekt für sie. Ebenfalls hätten politische Unstimmigkeiten zu Spannungen geführt. Besonders pikant: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung seines Podcasts wurde bekannt, dass Brand aufgrund von Vorwürfen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe angeklagt wurde.

Die Metropolitan Police wirft dem Comedian laut mehrerer US-amerikanischer Medien vor, vier Frauen sexuell belästigt zu haben. Die Taten sollen sich zwischen 1999 und 2005 ereignet haben, darunter Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und ein Fall von oraler Vergewaltigung. Die Vorfälle sollen unter anderem in Bournemouth und London stattgefunden haben. Russell streitet die Vowürfe jedoch vehement ab. Im Netz stellte er klar, dass er nie jemanden vergewaltigt habe.

Seine Ex Katy hat sich zu den aktuellen Schlagzeilen nicht geäußert. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, soll die "Roar"-Interpretin auf einer Party gegenüber dem britischen Moderator Piers Morgan (60) abfällig über ihren Ex gesprochen haben. Russell und Katy waren von 2010 bis 2011 verheiratet, nachdem sie sich 2009 bei den MTV Video Music Awards kennengelernt hatten. Ihre Ehe endete abrupt, während sich Katy auf Tournee befand und angeblich per SMS von der Scheidung erfahren haben soll. Seitdem hat Russell eine Familie mit Laura Gallacher (37) gegründet, die er 2017 heiratete und mit der er zwei Töchter hat. Katy wiederum fand ihr Glück mit Schauspieler Orlando Bloom (48), mit dem sie eine Tochter großzieht.

Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry

Getty Images Russell Brand, Comedian

