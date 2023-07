Therapie: So geht Clea-Lacy Juhn mit ihren Panikattacken um

Clea-Lacy Juhn (32) hat eine schwere Zeit durchgemacht! 2017 hatte die Brünette beim Bachelor um das Herz von Sebastian Pannek (36) gekämpft. Im Finale entschied er sich zwar für sie, doch ihre Liebe hielt nicht lange. Nach ihrer Trennung von Sportmoderator Riccardo Basile (31) wurde es still um die Beauty. Sie litt unter Panikattacken. Jetzt gibt Clea-Lacy ein ehrliches Update, wie sie mit ihren Panikanfällen umgeht.

"Ich gehe in die Gesprächstherapie, um weiter daran zu arbeiten. Das ist für mich auch sehr wichtig, da ich dort all meine Themen bearbeiten kann", offenbart die Influencerin auf Instagram. Ansonsten versuche sie, sich den Herausforderungen zu stellen, die sie bisher eingeschränkt haben. "Das ist zum Beispiel, mal wieder mit einer Freundin zu verreisen. Das war bis jetzt nicht mehr möglich", gibt die Beauty zu. Nur mit ihrem Freund habe sie reisen können. "Alleine verreisen oder auf ein Event zu gehen steht daher noch hinten an", formuliert sie deutlich.

Erst im April dieses Jahres bestätigte sie, wieder frisch verliebt zu sein. Ihr neuer Freund heißt Hasim und hat eine Tochter, die Clea-Lacy sogar schon kennengelernt hat. "Mein Freund und ich wohnen nun schon etwas länger zusammen", sagte sie vergangenen Monat.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihrem Partner

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Oktober 2022

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Partner, Mai 2023

